До 7 сентября власть подготовит проект системы мониторинга олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и СНБО поручили органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга олигархов.
«Президент, СНБО поручили Аппарату СНБО, членам СНБО, Антимонопольному комитету, СБУ, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга в отношении тех лиц, которых мы с вами привыкли называть олигархами», — заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в Киеве в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Данилова, «система мониторинга будет понятной, и все поймут, для чего она будет работать».
Он также добавил, что к 7 сентября общественности будет представлен проект системы мониторинга, работа над которой уже идет.
«В Аппарате СНБО работа по разработке системы мониторинга продолжалась на протяжении определенного времени. Сейчас будут подключены органы исполнительной власти, СБУ, разведывательные органы. Это будет общая система мониторинга ... Мы будем делать матрицу, по которой будут проходить лица, под кем понимают олигархов», — сказал Данилов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016