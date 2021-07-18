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Страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение о добыче нефти

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Страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение о добыче нефти

Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились продлить соглашение до конца 2022 года.

Страны ОПЕК+ будут наращивать добычу до полного восстановления, оценят ситуацию в декабре 2021 года, говорится в коммюнике ОПЕК. Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 1 сентября, cтраны ОПЕК+ продолжат встречаться ежемесячно, уточняется в коммюнике.

Ранее источник, участвующий в переговорах, сообщил СМИ, что министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом основной параметр сделки - базовый уровень отсечки - для некоторых стран поменяется.

По его словам, для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн б/с, до 11,5 млн б/ с. Для ОАЭ он будет повышен с 3,17 млн б/с до 3,5 млн б/с. Также повышаются базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака - на 150 тыс. б/с.

Уровень отсечки - это параметр, от которого для каждой страны считается необходимый для них объем сокращения. Например, раньше у Ирака был базовый уровень добычи 4,653 млн баррелей в сутки, теперь он составит 4,803 млн баррелей в сутки. У Кувейта было 2,809 млн б/с, теперь - 2,959 млн б/ с. Таким образом эти страны теперь смогут добывать большие объемы нефти в рамках соглашения.

Новый уровень отсечки будет действовать с мая 2022 года, сообщают источники агентства Bloomberg.

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В начале июля министры ОПЕК+ не смогли договориться в течение пяти дней. ОАЭ не устраивало, что соглашение о сокращении добычи нефти предлагается продлить после апреля 2022 года, когда оно истекает, на тех же условиях, на которых оно работает сейчас. В Минэнерго ОАЭ считали, что базовая отсечка, от которой считаются квоты по добыче, для них не актуальна и не учитывает реальные добычные мощности. Саудовская Аравия отвергала возможность править этот параметр в индивидуальном порядке.

Из-за разногласий по базовым уровням отсечки министры не смогли согласовать и более насущный вопрос - уровни добычи нефти с августа до конца этого года. Изначально все члены ОПЕК+ одобрили восстановление добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки плавными темпами до конца этого года, так как дефицит предложения на рынке усиливается. Но из-за разногласий по первому вопросу голосование по смягчению квот оказалось невозможным.

ОПЕК
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