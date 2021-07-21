В Госдепе отрицают, что США призывали Украину воздержаться от критики «Северного потока -2»

Советник Государственного департамента США Дерек Шолль опровергает информацию, опубликованную в издании Politico, что якобы администрация США призывала Украину воздержаться от критики «Северного потока-2».
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода в ходе визита в Киев 21 июля.
«Украина — демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такому, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности», — сказал Шолле.
При этом он не подтвердил, что США и Германия согласовали перечень мер по поддержке Украины на фоне финальной стадии строительства «Северного потока-2».
«Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость», — отметил он.
Ранее аналитическое издание Politico опубликовало материал под названием «США склоняет Украину молчать относительно российского газопровода». Ссылаясь на четыре собственных источника, Politico пишет, что в разгар напряженных переговоров с Берлином по противоречивому трубопроводу «Северный поток-2» администрация Джо Байдена просит Украину молчать о своем несогласии.
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