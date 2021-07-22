В Украине практически остановился рост промпроизводства

Промышленное производство в Украине в июне 2021 года выросло на 1,1% по сравнению с июнем 2020 года, тогда как в мае рост составлял 5,4%, а в апреле – 13%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в минувшем месяце был еще ниже – 0,7%.
Госстат указывает, что по сравнению с маем этого года промышленное производство осталось на прежнем уровне, а с учетом сезонной корректировки снизилось на 0,7%.
В перерабатывающей промышленности в июне-2021 к июню-2020 рост составил 2,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 5,5%.
В целом за полугодие ведомство также зафиксировало замедление роста промпроизводства до 2,1% с 2,2% по итогам пяти месяцев. В том числе в перерабатывающей промышленности темпы остались прежними – 2,5%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха снизились с 2,9% до 1,7%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли с 1,2% до 1,4%.
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