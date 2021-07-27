За Зеленского уже готовы проголосовать менее трети украинцев

Президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы 27,7% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 23-25 июля.

При этом за пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 13,4% определившихся с выбором украинцев, за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина», экс-премьера Юлию Тимошенко 11,4%, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко поддержали бы 10,1%, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 7,8%, за экс-премьера, лидера «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана проголосовали бы 6,1%, за экс-нардепа Евгения Мураева — 6%, за спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 4,1%.

За лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и экс-премьера Арсения Яценюка проголосовали бы по 2,6-2,7% определившихся респондентов, за лидера партии «Голос» Киру Рудик — 0,4%, за остальных кандидатов меньше.

Из общего количества опрошенных 5,3% не намерены принимать участия в голосовании, 6% затруднились с ответом.

При этом 46% опрошенных ответили, что ни в коем случае бы не проголосовали за Порошенко, 36% — за Тимошенко, 34% — за Бойко, 29% — за Зеленского, 26% — за Ляшко, 19% — за Яценюка, 18% — за Тягнибока, по 14% — за Мураева и Гройсмана, 10% — за Разумкова, по 9% — за Рудик и Смешко.

Зеленскому доверяет 45% опрошенных, не доверяет 52%, Тимошенко доверяет 31%, не доверяет 68%, Бойко доверяет 27%, не доверяет 57%, не знают о нем 14%, Порошенко доверяют 26%, не доверяют 72%, нардепу Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют 70%, не знают о нем 9%, премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют 51%, не знают о нем 28% опрошенных.

В ходе исследования методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины; выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 — не более 2%.