Власти считают нереальным возобновление авиасообщения с Мариуполем, но готовы построить новый аэропорт

Возобновление авиационного сообщения с прифронтовым Мариуполем (Донецкая обл.) сегодня нереально, заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
«На сегодня (возобновление авиасообщения — Ред.) нереально. Как вы помните, после сбития рейса MH-17 в 2014 году был установлен запрет на полеты на гражданских бортах на расстоянии 120 км от линии соприкосновения. Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города, городскому голове Вадиму Бойченко, сегодня это невозможно», — заявил Резников в интервью агентству «Интернфакс-Украина».
В то же время, по его словам, недавно созданная рабочая группа под его председательством изучает возможность строительства аэропорта в другом месте Приазовья, например, между Мариуполем и Бердянском.
«С учетом того, что тяжелое вооружение в основном от линии соприкосновения было отведено, мы считаем возможным несколько сократить расстояние, о котором я говорил. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Но скажу сразу: после того, как мы это примем решение, мы отправим документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. И только после их разрешения мы сможем реализовать этот проект», — сказал вице-премьер-министр.
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