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В Украине еще 827 случаев заболевания СOVID-19

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В Украине еще 827 случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 265 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 176 человек, 4 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 68, медработников — 26). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 334 человека, летальных случаев — 26, выздоровели — 533 человека», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания Сovid-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 254 361 человек, выздоровели 2 187 703 человека, летальных случаев — 52 981.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.

коронавирус
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