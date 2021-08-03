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МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

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МВФ выделит рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики

Международный валютный фонд выделит из резервных активов рекордные 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, $650 млрд), говорится в заявлении главы организации Кристалины Георгиевой.

Из этой суммы $275 млрд направят странам с формирующимся рынком и развивающимся государствам.

«Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и прививка для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса», — говорится в заявлении.

Решение вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам фонда пропорционально квотам.

По словам Георгиевой, выделение этих средств «послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах», а также укрепит доверие и усилит устойчивость и стабильности мировой экономики.

В марте в МВФ сообщили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Перспективы более быстрого восстановления в фонде связали с дополнительным бюджетным стимулированием, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации". В июле, однако, в МВФ заявили, что темпы вакцинации в мире недостаточны для того, чтобы можно было говорить об окончании пандемии в 2022 году.

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В конце июля МВФ уточнил прогнозы роста мировых экономик. Согласно прогнозу, глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем — на 4,9%. Общая оценка на этот год не изменилась, однако для развивающихся стран прогноз понизили на 0,4 процентного пункта до 6,3%.

МВФ
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