Найема сократили в «Укроборонпроме»

Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами Укроборонпрома.

«Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем оставляет ГК „Укроборонпром“. С целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя генерального директора по активам будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%», — ометили в компании.

Эту информацию подтвердил и сам Найем.

«После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу», — написал он в Фейсбук.

Народный депутат Верховной Рады 8 созыва Мустафа Найем был назначен на должность заместителя гендиректора государственного концерна «Укрборонпром» в ноябре 2019 года. Он отвечал за направление связей с органами государственной власти, а также с профильными неправительственными организациями и международными партнерами концерна.

Осенью 2020 года Найем возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.