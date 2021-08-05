Семь стран призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее совместное заявление распространили Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания, приурочив его к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», — говорится в сообщении.

Представители стран выразили сожаление по поводу того, что территориальная целостность Грузии продолжает нарушаться Россией.

Авторы обращения напомнили о решении Большой палаты Европейского суда по правам человека от 21 января этого года, в котором говорилось, что, осуществляя эффективный контроль над грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия, Россия несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая убийства мирных жителей, пытки военнопленных, бесчеловечное и унижающее достоинство людей поведение, а также предотвращение возвращения грузин в свои дома и непроведение расследований нарушений прав человека.

Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Южной Осетии.