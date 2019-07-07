ОБСЕ требует от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, призывающую Россию отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщается в Facebook автора документа, грузинского депутата Софии Кацарава.
Проект резолюции поддержали 50 членов делегаций, пятеро выступили против, еще девять парламентариев воздержались.
Документ, состоящий из 26 пунктов, обвиняет Россию в оккупации грузинских территорий и попытках «фактической аннексии». Кроме того, указывается на нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии, судебное преследование по политическим мотивам и этническую дискриминацию.
Комитет призвал Москву к соблюдению норм международного права и отмене решения о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Авторы резолюции также напомнили о выполнении обязательств о прекращении огня в Цхинвале от 2008 года.
Напомним, что 6 июля в ОБСЕ поддержали проект резолюции, осуждающей действия России в Крыму и признание полуострова российским.
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