Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук. Он также представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщила в Facebook его жена Лариса Ившина.

Она сообщила, что у него остановилось сердце.

«Черный день. Умер ЕК (Евгений Кириллович, — ред.)», — написала она.

Другие подробности пока неизвестны.