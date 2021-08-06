Apple проверит айфоны пользователей на наличие детской порнографии

Apple станет проверять переписку и содержимое облачного сервиса iCloud на наличие изображений с детской порнографией, говорится в сообщении компании. Функция будет внедрена в новых версиях программного обеспечения для всех устройств.

«Приложение Messages будет использовать встроенные в устройство программы машинного обучения, чтобы предупреждать о чувствительном контенте, сохраняя при этом недоступность прочтения личной переписки для Apple. iOS и iPadOS будут использовать новые криптографические приложения, чтобы ограничить распространение материалов с детской порнографией в интернете», — говорится в сообщении.

В Apple отметили, что технология разработана с учетом конфиденциальности пользователей, поэтому фотографии в iCloud не будут сканироваться. Речь идет о сопоставлении хеш-суммы, или цифровых отпечатков, изображений, с базой данных известных иллюстраций сексуального насилия над детьми, пояснили в компании.

Если же на устройство ребенка пришлют фотографию неподобающего характера, она станет размытой, а пользователю поступит предупреждение. В случае когда отправить подобное изображение захочет сам ребенок, ему также сделают предупреждение, а родителям в случае отправки фото придет сообщение.

Кроме того, специальные приложения по определению материалов в iCloud с детской порнографией «помогут Apple предоставлять правоохранительным органам ценную информацию».

Незадолго до заявления Apple газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что компания планирует установить на iPhone пользователей в США программное обеспечение neuralMatch, которое позволяет сканировать изображения для поиска материалов с насилием над детьми.

Ряд экспертов раскритиковали новую разработку. В частности, доцент Института информационной безопасности Джонса Хопкинса, эксперт по безопасности Мэтью Грин назвал ее «действительно плохой идеей». «Такого рода инструмент может стать благом для поиска детской порнографии в телефонах. Но представьте, что он может сделать в руках авторитарного правительства?» — заявил он.

В свою очередь, профессор техники обеспечения безопасности в Кембриджском университете Росс Андерсон в разговоре с газетой предупредил, что инициатива Apple может привести «к децентрализованной массовой слежке за телефонами и ноутбуками».