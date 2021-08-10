В Одессе обрушился лифт в одном из жилых домов

Одесские правоохранители расследуют причины обрушения лифта с пятого этажа одного из многоэтажных домов на ул. Владимира Высоцкого, в лифте в это время находились два человека, но они не пострадали, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.
«В одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами. Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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