В Португалии вся семья противников вакцинации умерла из-за ковида

Три человека из одной семьи, отказавшихся пройти вакцинацию, умерли в Португалии из-за последствий коронавирусной инфекции за неделю. Об этом британской газете The Guardian рассказал их родственник Фрэнсис Гонсалвес.
По его словам, все трое — мать, отец и брат — заразились коронавирусом и впоследствии умерли в течение недели. Члены семьи приняли решение не делать прививку, поскольку были напуганы распространяемой антипрививочниками дезинформацией.
Гонсалвес также отметил, что родители имели серьезные проблемы со здоровьем, однако брат был «самым здоровым человеком». По его мнению, вакцинация могла спасти ему жизнь.
Как пояснил Гонсалвес, этой историей он решил поделиться в надежде на то, что ситуация с его семьей подвигнет других скептически относящихся к прививкам пройти процедуру вакцинации от коронавируса.
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