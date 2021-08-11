Германия приостановила депортацию афганских беженцев

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер распорядился временно приостановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане, сообщил представитель МВД Стив Альтер.

Аналогичное решение ранее в среду приняли Нидерланды.

«Федеральный министр внутренних дел с учетом развития ситуации с безопасностью принял решение временно приостановить высылку (беженцев) в Афганистан», — написал Альтер в Twitter.

Об этом решении стало известно вскоре после того, как в среду Альтер на брифинге заявлял, что высылка афганских беженцев, которым немецкие власти отказали в убежище, по-прежнему возможна, но решения будут приниматься на индивидуальной основе, в том числе с учетом ситуации в Афганистане.

Вопрос принудительной высылки не имеющих права на убежище афганских беженцев активно обсуждается в Евросоюзе и Германии на фоне наступления радикального движения «Талибан» в Афганистане после начала вывода войск международной коалиции. Шесть стран Евросоюза призвали Еврокомиссию не останавливать депортацию граждан Афганистана, не получивших право находиться на территории ЕС, даже несмотря на наступление движения «Талибана».

Как сообщил госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди, помимо него обращение в Еврокомиссию подписали представители Германии, Австрии, Нидерландов, Дании и Греции. Он подчеркнул, что тот факт, что некоторые регионы в Афганистане небезопасны, «не означает, что каждый гражданин государства имеет право на защиту».