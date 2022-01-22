Германия уже приняла почти 10 тысяч афганских беженцев

Федеральные власти Германии к середине января оформили согласие на прием около 20,4 тысячи афганцев, сотрудничавших с немцами, и членов их семей. Кроме того, аналогичный шаг сделан в отношении еще около 8000 «особо уязвимых» афганцев, а также их супругов и детей. Об этом издания медиагруппы Funke сообщают в субботу, 22 января, со ссылкой на ответ министерства иностранных дел ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

С 15 мая 2021 года в Германию прибыли более 9300 представителей местного населения, сотрудничавших с немцами и их ближайших родственников, а также находящихся под особой угрозой лиц, включая правозащитников и журналистов, указывается далее. Многие лица, в отношении которых получено согласие на прием, самостоятельно покинули Афганистан и находятся в третьих странах, в том числе Пакистане, сообщили в МИД ФРГ. Однако тысячи афганцев, сотрудничавших с вооруженными силами Германии, министерствами иностранных дел и экономического сотрудничества и развития, все еще находятся в охваченном кризисом государстве, отмечается в ответе ведомства.