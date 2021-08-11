Власти Беларуси уберут из Конституции тезис о нейтралитете

В Конституционной комиссии Беларуси предложено исключить из обновленного текста документа положение о стремлении страны к нейтралитету. Об этом сообщил председатель Конституционной комиссии и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает «БелТА».
«Надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», — заявил председатель комиссии.
По словам Миклашевича, этот тезис утратил свою актуальность. Он отметил, что Беларусь состоит в Организации коллективной безопасности (ОДКБ), а значит, фактически является членом военного блока, и призвал брать во внимание «реальную действительность».
Вместе с тем Милашевич предложил добавить в обновленный текст Конституции положение о том, что «с территории нашего государства не будет никаких угроз другим государствам». Защищать независимость и территориальную целостность государство будет с помощью международных договоров о коллективной безопасности, заключил он.
Внести правки в Конституцию страны предложил президент Александр Лукашенко в марте. По его словам, необходимость скорректировать текст документа назрела давно. В то же время, президент отметил, что у президента должны остаться большие полномочия. «Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства», — заявил он.
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