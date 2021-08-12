В РФ новый рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. 932 случая, умерли за сутки 808 пациентов, и это новый максимум летальных исходов за время пандемии в этой стране, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 21 тыс. 932 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 773 (8,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 808 пациентов, и это новый антирекорд по числу подтвержденных летальных исходов. До этого максимум зафиксирован 16 июля — 799, такое же число скончавшихся было накануне в среду.
Всего за пандемию в России зарегистрировано 6 млн 534 тыс. 791 случай коронавирусной инфекции, 168 тыс. 049 умерших и 5 млн 828 тыс. 972 выписанных.
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