В августе ожидаются рекордные поступления от налога на прибыль

Поступления от налога на прибыль в августе 2021 года по сравнению с августом-2020 могут вырасти вдвое, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«На 214,5% (37,1 млрд грн) было больше начислено в текущем месяце налога на прибыль по сравнению с прошлогодним показателем. Кроме этого, по прогнозам в августе налогоплательщиками будет уплачено вдвое больше год к году налога на прибыль (35,3 млрд грн)», — написал он в Телеграм-канале в четверг.
При этом он подчеркнул, что рост поступлений не связан с уплатой налога авансом.
«Никакой уплаты налога на прибыль наперед. Никаких звонков налогоплательщикам с просьбами перечислить в бюджет деньги. Просто детенизация», — подчеркнул нардеп.
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