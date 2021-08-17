В Кабуле при власти талибов закончился бензин

В столице Афганистана Кабуле на второй день правления движения «Талибан» закончился бензин, возле заправок очереди из оставленного транспорта, в том числе военного, передает РИА Новости.
Крупные магазины в городе закрыты, работают лишь небольшие лавки.
Бензин на АЗС города резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), однако заправиться нет возможности. Даже военные автомобили не могут найти бензин, из-за этого возле заправок выстроились ряды танков и военного транспорта, оставшегося без топлива.
От очевидцев приходят сообщения, что на блокпосту «Талибана» в районе Ахундзада провинции Нангархар была застрелена девушка, сидевшая в рикше, причина неизвестна. Собравшихся после инцидента жителей близлежащей деревни избили талибы и сказали им «идти домой».
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
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