Украинцы разделились в вопросе необходимости проведения досрочных выборов

43,4% украинцев считают, что необходимо проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины «Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины» Центра «Социальный мониторинг».

В то же время 45,5% указали, что такой необходимости нет, говорят данные исследования, презентованного в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник,

В частности, на этот вопрос 23% респондентов ответили — «безусловно, да», 21,3% — «скорее, да», 21,4% — «скорее, нет», 23,9% — «безусловно, нет», 10,4% — «трудно ответить».

41,1% украинцев считает, что в Украине необходимо досрочное проведение выборов президента Украины, 48,1% — не считают необходимыми досрочные выборы президента. 22,4% опрошенных ответили на этот вопрос — «безусловно, да», 17,1% — «скорее, да», 21,7% — «скорее, нет», 28,2%- "безусловно, нет«,10,6% — «трудно ответить».

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшие дни, 68,9% опрошенных пошли бы голосовать, а 19,3% — нет. На этот вопрос 11,5% ответили — «скорее, нет», 7,8% — «безусловно, нет», 33,8% — «скорее, да», 35,1% — «безусловно, да», 9,9% — «трудно ответить», а 1,9% отказались от ответа.

Кроме того, 72,8% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, а 27,2% — что события в Украине развиваются в правильном направлении. Больше всего тех, кто считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении — в Центральном регионе (35,6%), а меньше всего — на Донбассе (15,3%). В то же время наибольшее количество тех, кто считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении — на Донбассе (84,7%), а наименьшее — в Центральном (64,4%).

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов.