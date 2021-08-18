В Умани в этом году ждут около 50 тысяч хасидов

По данным Национальной полиции Украины, в 2021 году в Умань для празднования Рош ха-Шана могут прибыть около 50 тыс. паломников-хасидов, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко на встрече с послом Израиля Михаэлем Бродским.
«И сейчас наша главная задача — чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. На все события, которые будут происходить, мы будем очень быстро и своевременно реагировать. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы», — заявил Клименко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Бродский, в свою очередь, отметил отлаженную работу между полицейскими Украины и Израиля по опыту предыдущих лет.
«Полицейские Израиля приезжают сюда для помощи, но мы понимаем, что на вас возлагается вся ответственность. И благодаря вашей работе и профессионализму мы можем приезжать на празднование Рош ха-Шана каждый год», — подчеркнул посол.
Клименко уточнил, что одновременно пока усилено присутствие правоохранителей в аэропортах.
«Мы работаем вместе с пограничной, миграционной службой для того, чтобы люди могли заехать и в безопасности отметить праздник», — рассказал он.
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