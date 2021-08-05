В Умань начали прибывать хасиды

Около пяти тысяч хасидских паломников уже прибыли в Умань Черкасской области для празднования нового года по иудейскому календарю (Рош ха-Шана), которое в этом году будет проходить с 6 до 8 сентября, сообщает черкасское издание «Викка».
«В этом году паломники заранее едут в Украину, ведь в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по предупреждению распространения коронавируса не все желающие смогли попасть на празднование Рош ха-Шана в Умани», — говорится в сообщении.
По данным издания, начальник управления Государственной миграционной службы в Черкасской области Иван Шапран посетил Умань с рабочим визитом и скоординировал с сотрудниками Уманского отдела учреждения дальнейшие шаги для предотвращения и выявления нарушителей миграционного законодательства.
Граждане Израиля могут пользоваться безвизовым режимом поездок, находясь на территории Украины до 90 суток в течение 180 суток.
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