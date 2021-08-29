В Умани на Рош ха-Шана за правопорядком будут следить более полусотни патрульных

В Умани Черкасской области на Рош ха-Шана более полсотни патрульных будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции.
«Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднования Рош га-Шана», — говорится в сообщении.
Кроме того, к превентивной отработке города и района присоединились представители местного общественного формирования «Штурм».
Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко и заместитель начальника превентивной деятельности местной полиции Василий Козиненко провели инструктаж и сделали акцент на соблюдении законности, правил безопасности и вежливом отношении к гражданам.
После окончания инструктажа полицейские отбыли по местам несения службы.
«Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани, и теперь правоохранители несут службу в усиленном режиме», — отметили в Нацполиции.
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