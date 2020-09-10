Хасидов, громивших ограждение у могилы цадика Нахмана, выдворят из Украины

Двух наиболее агрессивных граждан Израиля, разгромивших ограждения у могилы цадика Нахмана, депортируют с Украины, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook 10 сентября.
По его словам, решение о выдворении паломников, которые являются зачинщиками беспорядков, принято Национальной полицией и миграционной службой.
«Если подобные хулиганские действия будут продолжаться со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы с территории Украины», — написал Геращенко, напомнив также, что паломники, являются гостями Украины и здесь не потерпят хамства и насилия.
Напомним, что хасиды-паломники, которые несмотря на все запреты все же прилетели в Умань на празднование Рош ха-Шана, сегодня разгромили защитные ограждения у могилы почитаемого ими цадика Нахмана, которая находится в Умани.
Конструкции служили своеобразными защитными ограждениями для профилактики коронавируса.
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