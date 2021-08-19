В результате давки и стрельбы у аэропорта Кабула погибли 12 человек

В общей сложности 12 человек погибли в районе аэропорта Кабула при давке и стрельбе с момента захвата афганской столицы движением «Талибан». Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на талибов и представителей НАТО.

По его информации, талибы призвали граждан покинуть аэропорт и вернуться домой.