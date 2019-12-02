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Все меньше украинцев хотят ехать на работу в Россию

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Все меньше украинцев хотят ехать на работу в Россию

Украинцы хотят больше работать в Германии, Польше и Чехии, и только 9% украинцев рассматривают Российскую Федерацию как страну для трудовой миграции.

Об этом рассказала заместитель директора InfoSapiens Инна Волосевич во время презентации результатов исследования по вопросам миграции и торговли людьми «Украина, Молдова, Беларусь и Грузия, 2019» по заказу Представительства Международной органзации по миграции в Украине, сообщает Укринформ.

«Итак, где хотят работать потенциальные мигранты: белорусы чаще всего хотят работать в Польше, Германии и России; грузины — в Польше, в США и в Италии; молдаване — в Германии, Италии и России. Украинцы больше всего хотят работать в Германии, Польше и Чехии. На протяжении последних волн наблюдения во всех странах привлекательность России снижается. Я думаю, что это положительный фактор, так как именно в России достаточно распространенным является неофициальное трудоустройство», — отметила Волосевич.

По ее словам, наиболее привлекательными странами для трудовой миграции украинцев является Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных, Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%) и Канада (+10%). В России и США хотели бы работать по 9% опрошенных.

«Здесь есть два фактора: во-первых, это экономический спад в России, а также война с Россией... В свою очередь в Германии из ближайших к нам стран самые высокие зарплаты. И в последнее время немцы уже проявляют интерес к украинским работникам», — добавила Волосевич.

Она отметила, что уровень заинтересованности в работе в Российской Федерации «постоянно снижался с самого начала войны на Востоке Украины».

Исследование по вопросам миграции и торговли людьми в Украине, Молдове, Беларуси и Грузии было проведено InfoSapiens по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия в июне-августе 2019 года.

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Исследование проведено на базе национально-репрезентативного опроса «Омнибус» методом личных интервью на дому у респондентов. Объем выборки в Украине составляет 2000 респондентов, в Молдове — 1106 респондентов, в Беларуси — 1041 респондент, в Грузии — 1001 респондент.

Выборка репрезентирует население старше 18 лет (старше 16 лет в Украине) по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону (без учета неконтролируемых правительством территорий в Молдове, Украине и Грузии).

опрос, заробитчане, отношения с Россией
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