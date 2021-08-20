В Украине 1600 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1600 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за вчера зафиксировали в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 597 человек; летальных исходов — 26; выздоровели — 882 человека. Вчера протестовали методом ПЦР — 23 478 человек, методом ИФА — 6454 лица, экспресс-тестами — 19 010 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 271 826 человек;

выздоровели — 2 200 000 человек;

летальных случаев — 53 394.