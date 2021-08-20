В Украине 1600 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1600 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за вчера зафиксировали в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 597 человек; летальных исходов — 26; выздоровели — 882 человека. Вчера протестовали методом ПЦР — 23 478 человек, методом ИФА — 6454 лица, экспресс-тестами — 19 010 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
За все время пандемии в Украине:
заболели — 2 271 826 человек;
выздоровели — 2 200 000 человек;
летальных случаев — 53 394.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016