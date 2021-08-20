Британия планирует 24 августа совершить последний рейс в Кабул в рамках эвакуации своих подданных и афганцев

Последний рейс в Кабул для эвакуации подданных Великобритании и подлежащих вывозу афганцев Лондон планирует совершить во вторник следующей недели, чтобы уложиться в объявленные ранее президентом США сроки вывода американских войск — 31 августа, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
Один из них предупредил издание, что эта дата еще официально не согласована.
Ранее британский МИД информировал, что с воскресенья прошлой недели из Кабула рейсами в Великобританию были вывезены 1,2 тыс. человек. Для организации эвакуации своих подданных и имеющих на это право афганцев Великобритания работает с талибами в Кабуле на «тактическом, практическом уровне», заявил в среду посол Великобритании в Афганистане.
Ранее телерадиокорпорация ВВС со ссылкой на министерство обороны Соединенного Королевства сообщила, что Британия отправит еще 200 военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности в процессе эвакуации из Кабула своих подданных и помогавших им афганцев.
Таким образом, отмечалось в сообщении, около 900 британских военнослужащих будут патрулировать аэропорт Кабула.
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