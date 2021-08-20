Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального

Великобритания ввела санкции против подозреваемых в причастности к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, в санкционный список попали семь сотрудников ФСБ России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
В санкционный список внесли Алексея Александрова, Владимира Паняева, Ивана Осипова, Владимира Богданова, Кирилла Васильева, Станислава Макшакова и Алексея Седова.
Ранее The Insider, Bellingcat и Der Spieger называли Макшакова, Александрова, Осипова и Паняева причастными к отравлению Навального.
Правительство Британии отмечает, что доказательства, в том числе телефонные звонки и переписки, позволяют предположить, что они были причастны к отравлению Навального в августе прошлого года.
Напомним, Алексей Навальный впал в кому 20 августа 2020 года. Тогда он потерял сознание во время перелета из Томска в Москву. Он был госпитализирован в больницу в Омске. При этом российские врачи не обнаружили яда в организме политика и отвергли версию отравления.
Спустя два дня Навальный был доставлен в клинику «Шарите» в Берлине, где немецкие врачи установили, что оппозиционер был отравлен веществом типа «Новичок».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016