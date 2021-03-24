Канада ввела санкции против девяти россиян

Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального и заменой ему условного срока на реальный. Санкционный список опубликован на сайте МИД Канады.
В список попали:
В заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно говорится, что санкции являются частью согласованных дипломатических усилий по оказанию давления на представителей российских властей, которые причастны к отравлению Алексея Навального, его судебному преследованию и насилию над участниками акций протестов.
Напомним, 2 марта санкции против России из-за дела Алексея Навального ввели США и ЕС. Под ограничения подпали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании.
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