Канада ввела санкции против девяти россиян

Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального и заменой ему условного срока на реальный. Санкционный список опубликован на сайте МИД Канады.

В список попали:

директор ФСБ РФ Александр Бортников,

директор ФСИН Александр Калашников,

первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко,

генпрокурор Игорь Краснов,

заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко,

полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло,

начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин,

директор Росгвардии Виктор Золотов.

В заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно говорится, что санкции являются частью согласованных дипломатических усилий по оказанию давления на представителей российских властей, которые причастны к отравлению Алексея Навального, его судебному преследованию и насилию над участниками акций протестов.

Напомним, 2 марта санкции против России из-за дела Алексея Навального ввели США и ЕС. Под ограничения подпали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании.