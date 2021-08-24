Франция подтвердила визит Макрона в Украину,- Кулеба

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Украину с визитом. Министр МИД страны Жан-Ив Ле Дриан подтвердил соответствующую информацию.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время прессконференции.

«Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений», — отметил Дмитрий Кулеба.

Украина, со своей стороны, ждет нового этапа сотрудничества с Францией.