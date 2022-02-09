Кулеба заявил, что Макрон не привозил в Киев конкретных предложений

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины во время переговоров в Киеве во вторник. Об этом заявил в среду на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.
«Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», — сказал он.
Кулеба также заявил, что Макрон не привез в Киев конкретных предложений.
Он также заверил, что «никаких зрад» во время встречи Зеленского и Макрона не произошло и не могло произойти, поскольку президент Украины четко осознает и защищает национальные интересы Украины.
Он также заявил, что Украина во время запланированных на 10 февраля переговоров советников нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) не согласится на прямой диалог с «республиками» Донбасса.
«Я думаю, что будет снова тяжелый и долгий разговор. Думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге. Снова получит от нас отказ, но у дипломатии нет другого пути, кроме как говорить и искать решение, не пересекая свои красные линии», — сказал он.
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