В Украине за сутки 727 случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 2,276 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 августа, — более 720, определенный рост по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 682 человек, что больше, чем накануне. Об этом сообщает Минздрав Украины.
«За сутки 24 августа 2021 года в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19», — сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано — 682 человека;
летальных исходов — 20;
выздоровели — 382 человека.
протестировано: методом ПЦР — 12 855 человек, методом ИФА — 2110 человек, экспресс-тестами — 11 239 человек.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м — по количеству смертей от COVID-19.
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