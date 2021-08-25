В Украине за сутки 727 случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 2,276 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 августа, — более 720, определенный рост по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 682 человек, что больше, чем накануне. Об этом сообщает Минздрав Украины.

«За сутки 24 августа 2021 года в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19», — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 682 человека;

летальных исходов — 20;

выздоровели — 382 человека.

протестировано: методом ПЦР — 12 855 человек, методом ИФА — 2110 человек, экспресс-тестами — 11 239 человек.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м — по количеству смертей от COVID-19.