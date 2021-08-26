Российская власть знает, кто стоит за масштабными кибератаками, - Байден

России известно, кто стоит за резонансными кибератаками с использованием вирусов-вымогателей. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Он напомнил, что встреча глав России и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве. Путин по итогам переговоров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.
«У меня был саммит с президентом России Владимиром Путиным. Я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что российские власти знают, где они и кто они», — сказал Байден.
Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.
Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.
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