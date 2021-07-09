Байден позвонил Путину поговорить про хакеров

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Белого дома.

Главы государств обсудили работу двух стран по Сирии после американо-российского саммита в Женеве 16 июня, а также проблему кибератак.

Байден призвал Россию принять меры по пресечению деятельности хакеров, действующих на ее территории, и подчеркнул, что он полон решимости продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей, заявили в Белом доме.

Кремль уже подтвердил, что Путин и Байден провели телефонный разговор, не приведя подробностей.