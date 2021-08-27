Зеленский прибыл с визитом в Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Молдову. Он уже прибыл в Кишинев.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В Молдове украинский президент примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.

В рамках рабочего визита глава Украинского государства проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы.

Также Зеленский примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

Напомним, сегодня самолет Зеленского сел в Одессе из-за непогоды. Ему не позволили приземлиться в Кишиневе.

Однако примерно через час самолет с президентом все же вылетел в Молдову.