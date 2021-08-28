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Франция завершила эвакуацию из Афганистана

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Франция завершила эвакуацию из Афганистана

О завершении операции по эвакуации из Кабула граждан Франции и помогавших стране афганцев объявила французский министр обороны Флоранс Парли.

«Операция „Апаган“, начатая 15 августа по просьбе президента республики, завершилась», — написала она в своем твиттере.

Министр сообщила, что менее чем за две недели французские военные обеспечили безопасность почти 3 тыс. человек. Это касается также более 2600 афганцев, которые были приняты во Франции.

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«Я отдаю должное приверженности наших военных, дипломатов, полицейских, тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы позволить этим тысячам людей бежать от террора. Я благодарю наших союзников за их солидарность и поддержку этой профессионально проведенной операции», — отметила она, добавив, что Франция по-прежнему готова оказывать помощь в выезде из Афганистана «всем, кто нуждается в защите».

В то же время в распространенном совместном заявлении Парли и главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана говорится, что авиаперевозки пришлось прервать «из-за несоблюдения условий безопасности в аэропорту Кабула», что было вызвано «быстрым выводом американских войск», которые должны покинуть Афганистан до 31 августа.

В нем также сообщается, что сотрудники посольства Франции в Кабуле прибыли в Абу-Даби, откуда будут отправлены на родину.

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Министры заявили, что продолжат переговоры с талибами, чтобы совместно с другими странами-союзниками продолжить эвакуацию тысяч афганцев, имеющих право на защиту Запада.

«Мы продолжим работу с официальными лицами движения» Талибан", чтобы гарантировать, что после 31 августа они не будут создавать никаких препятствий для отъезда тех, кто пожелает это сделать«, — говорится в заявлении министров обороны и иностранных дел.

В четверг французская делегация встретилась в Катаре с представителями движения «Талибан».

Франция, Афганистан, эвакуация
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