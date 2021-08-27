Число жертв взрывов в Кабуле достигло 170, - CBS

В результате двух взрывов возле аэропорта Кабула (Афганистан) погибли не менее 170 человек. Вчерашний день был самым смертоносным для войск США в этой стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.
Сообщается, что представитель афганского министерства здравоохранения сообщил о гибели не менее 170 человек, причем подавляющее большинство жертв — афганцы.
Также сообщается, что из 13 погибших американских военных 10 были морскими пехотинцами. По данным CBS, это был самый смертоносный день для американских войск в Афганистане за последние десять лет.
Кроме того, известно, что в результате нападения было ранено еще не менее 18 военнослужащих США.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня после терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы.
А президент Турции Реджеп Таип Эрдоган рассказал о предложении боевиков радикального движения «Талибан» заниматься управлением аэропорта.
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