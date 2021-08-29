Взрыв в Кабуле произошел в результате удара сил США, - Reuters

Соединенные Штаты Америки были причастны к сегодняшнему взрыву в Кабуле. По предварительной информации, ракетный удар был нацелен по боевикам ИГИЛ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника США, попросившего не раскрывать свое имя, сегодняшний ракетный удар был нацелен по боевикам ИГИЛ.

Информация уточняется.

Напомним, 29 августа в Кабуле прогремел мощный взрыв.

В частности, ракетная атака унесла жизни двух людей. Среди пострадавших женщины и дети.