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Дневник международной лиги плавания, первая неделя: «Энергетики» побеждают с большим трудом, «Кондоры» – с большим запасом

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Дневник международной лиги плавания, первая неделя: «Энергетики» побеждают с большим трудом, «Кондоры» – с большим запасом

С 26 августа в Неаполе на уютной водной арене Piscina Scandone начался Третий Регулярный Сезон Международной Лиги Плавания (ISL), в котором принимают участие 10 клубов. Четыре из них базируются Европе: Aqua Centurions (AQC) из Италии, Energy Standard (ENS) – из Франции, Iron (IRO) из Венгрии и британская London Roar (LOR); пять – в Северной Америке: канадская Toronto Titans (TOR) и американские Cali Condors (СAC), LA Current (LAC), DC Trident (DCT), NY Breakers (NYB). Азия представлена японской командой Tokyo Frog Kings (TOK).

По сравнению со Вторым Сезоном, прошедшим осенью прошлого года в Будапеште, состав ISL не изменился.  

По итогам регулярного сезона, который продлится до 30 сентября, 8 лучших клубов выйдут в play-off (6 первых мест – напрямую, еще 2 – по итогам дополнительного матча между командами, занявшими 7-10 места).

Большинство лидеров клубов после токийской Олимпиады все еще находятся на пике своей формы, что предопределяет как высокие результаты, так и острую конкуренцию в заплывах.

Кроме того, система драфтов, введенная перед новым сезоном, позволила усилиться целому ряду клубов, что сделало борьбу в Лиге еще более непредсказуемой.

Напомним, что результат клуба складывается из суммы очков, полученных ее пловцами либо эстафетными командами в ходе отдельных заплывов. В каждом из заплывов клубы представлены двумя спортсменами / эстафетными командами. «Базовые» очки начисляются по схеме: 9 – за 1-е, 7 – за 2-е, 6 – за 3-е и т.д., 1 очко – за последнее, 8-е место. В эстафете очки удваиваются.

Если пловец / эстафетная команды не укладывается во временной норматив, то она штрафуется на 1 / 2 очка. Те пловцы / эстафетные команды, которые отстали от победителя на время, превышающее 3% от мирового рекорда, очков не получают, очки за занятое ими место передаются победителю (т.н. jack-pot). В случае одинакового времени (с точностью до одной сотой секунды) и дележа мест, каждый из пловцов получает среднеарифметическое число очков; именно поэтому в результатах, которые приводятся ниже, встречаются числа с пятью десятыми.      

С этого сезона введено новшество на дистанциях в 400 метров: пловцы дополнительно получают очки за результат на первых 100 метрах – 6 за 1-е, 4-е – за 2-е, 3 – за 3-е, 2 – за 4-е, 1 – за 5-е.

В завершении каждого матча проходят скин-рейсы – гонки на выбывание среди мужчин и женщин на 50 метров. Стиль скин-рейсов определяется по следующему алгоритму: клубы, занявшие 2-е и 3-е места в комбинированных эстафетах 4х100 метров в первый день матча, блокируют по одному стилю плавания, после чего победитель эстафеты выбирает один из двух оставшихся стилей на скин-рейсы.

В четвертьфинале очки распределяются как в обычном заплыве, в полуфинале – тоже (как за первые 4 места), а в финале проигравший получает 7 очков, а победитель – 14. Правило jack-pot сохраняется.

В зачете Регулярного сезона победитель матча получает 4 очка, каждое следующее место – на очко меньше. 

МАТЧ №1. 26 – 27 августа

В первом матче Третьего регулярного сезона встретились Energy Standard, Toronto Titans, DC Trident и Aqua Centurions. Изначально фаворитом выглядели «энергетики» – чемпионы Первого и серебряные призеры Второго сезонов ISL. Однако, система драфтов позволила «титанам» и «центурионам» серьезно усилить составы и за первое место в матче-открытии полноценно сражались три команды. «Центурионы» отстали только на скин-рейсах, а «энергетики» отфиксировали свою победу над «титанами» в последнем заплыве – финале мужского скин-рейса.

Итоговый результат:

ENS – 511.5 (4 клубных очка)
TOR – 496.5 (3)
AQC – 442.5 (2)
DCT – 311.5 (1)

Впрочем, «трезубцы», несмотря на итоговое последнее место, отнюдь не были статистами. Так, американец Tommy COPE выиграл 200 метров брассом у мужчин, а канадка Bailey ANDISON – 200 метров комплексным плаванием у женщин.

Подтвердила свой высокий класс чемпионка мира 2019 года, обладательница олимпийских серебряной (2016) и бронзовой (2021) медалей в эстафете 4х100 вольным стилем австралийка Leah NEALE, которая стала первой на дистанции 400 метров вольным стилем у женщин.  Интересный момент: несмотря на 2-е место, больше всего очков (13) на этой дистанции принесла «энергетикам» Siobhan HAUGHEY из Сингапура – двукратный серебряный призер олимпиады в Токио на дистанциях 100 и 200 вольным стилем, которая первой преодолела 100 метров, получив 6 очков (NEALE была лишь 4-й, получив 2 очка) и добавив к ним 7 очков за итоговое 2-е место.

Если посмотреть на таблицу самых ценных игроков матча (MVP), то победа ENS выглядит логично – пловцы этого клуба заняли первые три места и участвуют в дележе 4-го:

  • шведка Sarah SJOSTROM (60.5) олимпийская чемпионка 2016 года (100 метров баттерфляем), двукратный серебренный призёр олимпийских игр (200 метров баттерфляем в 2016 году и 50 метров вольным стилем в 2020 году), бронзовый призер Олимпиады-2016 (100 метров вольным стилем), многократная чемпионка мира;
  • Siobhan HAUGHEY (51);
  • россиянин Evgeni RYLOV (48.5) – двукратный олимпийский чемпион 2021 года (100 и 200 метров на спине), обладатель серебряной (эстафета 4х200 метров вольным стилем в 2021 году) и бронзовой (200 метров на спине в 2016 году) олимпийских медалей;
  • южноафриканец Chad le CLO (46.5) олимпийский чемпион 2012 года (200 метров баттерфляем), 3-хкратный обладатель олимпийского серебра (100 метров баттерфляем – в 2012-м и 2016-м, 200 метров вольным стилем – в 2016-м) многократный чемпион мира.

Однако, с точки зрения «титанов», решающим в распределении 1-2 места стала трагическая случайность в конце первого дня соревнований: прямо перед выходом на старт мужской комбинированной эстафеты 4х100 метров серьезную травму получил один из пловцов TOK, в результате чего один из двух составов «титанов» не вышел на дистанцию, что обернулось командным штрафом в 8 очков вместо вполне вероятных 10-14 очков со знаком «плюс».

Можно еще добавить, что и на скин-рейсах «энергетики» оказались удачливее «титанов»: например, победительница женского play-off Sarah SJOSTROM в полуфинал прошла с 4-го места с запасом всего в 0.02 секунды.

Интрига сохранялась до последнего заплыва: если бы «титан» из Белоруссии Grigori PEKARSKI в финале мужского скин-рейса (баттерфляй) взял бы jack-pot против Сhad le CLO, то победил бы клуб из Торонто. Но с минимальным разрывом в 0.06 секунды победил опытнейший южноафриканец.

Если взять гендерный разрез, то среди мужчин лучший результат показали «центурионы» (274.5), а среди женщин – «энергетики», лишь немного обойдя «титанов». Интересно, что худший результат среди женщин показали те же «центурионы», несмотря на индивидуальные победы Arianna CASTIGLIONI (50 метров брассом) и Martino CARRARO (100 метров брассом), а также командную в комбинированной эстафете 4х100, где к восторгу местных зрителей на последнем этапе вольным стилем плыла легенда итальянского плавания Federica PELLEGRINI – единственная олимпийская чемпионка с Апеннин (200 метров вольным стилем в 2008 году) за всю историю Олимпиад, первая женщина, проплывшая дистанцию 400 метров вольным стилем быстрее 4-х минут (3:59,15).

«Титаны» отметились двойными победами (1-2 места в заплыве) на дистанции 200 метров на спине у женщин (Lisa BRATTON и Kylie MASSE) и в женской эстафете 4х100 метров.

Главный вывод из матча-открытия Третьего Сезона ISL – благодаря системе драфта ТОRиз «середнячка» и AQC из аутсайдера превратились в вполне конкурентоспособные команды Лиги, готовые бросить вызов фаворитам.

МАТЧ №2.  28 – 29 августа

Во втором матче Третьего сезона ISL в борьбу вступил прошлогодний чемпион – Cali Condors, которому противостояли две американские команды – LA Current и NY Breakers, а также японская Tokyo Frog Kings.

Этот матч развивался по иному сценарию, нежели предыдущий и, практически, не подарил интриги: «кондоры» сразу же ушли в отрыв, постоянно наращивали его и довели до фантастических 305 очков.

Небольшая интрига по ходу матча заключалась лишь в том, смогут ли токийские «лягушки» приблизиться к «потоку» из Лос-Анджелеса, но TOR не использовал все свои козыри и остался на третьем месте.

Итоговый результат:

CAC – 707 (4 клубных очка)
LAC – 402.5 (3)
TOK – 382.5 (2)
NYB – 269 (1)

Глубоко символично, что в финалах обоих скин-рейсов – женском и мужском (на спине) боролись представители «кондоров»: Beata NELSON обошла Sherridon DRESSEL, а Coleman STEWART выиграл у Justin RESS с jack-pot.    

STEWART стал MVP матча, набрав фантастические 95 очков и первым в истории ISL «собрав» полный jack-pot в мужском заплыве на 100 метров на спине – 37 очков. Кроме того, он в этом заплыве установил сразу 2 мировых рекорда – на 50 и 100 метров!

Великий Caeleb DRESSEL на дистанции 100 метров комплексного плавания взял jack-pot на 30 очков; однако, 2-е место и 7 очков взял его польский товарищ по команде Marcin CIESLAK, так что «кондоры» и в этом заплыве также взяли максимально возможные 37 очков, ничего не оставив конкурентам.

Нужно напомнить, что на прошедшей Олимпиаде в Токио DRESSEL взял 5 золотых медалей – 50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем, а также в составе сборной США в эстафетах 4х100 – вольным стилем и комбинированной; в тех же эстафетах он взял 2 золотые на олимпийских играх 2016 года. Caeleb DRESSEL – самый титулованный в мире из действующих пловцов, кроме олимпийского золота в его активе 19 побед в чемпионах мира на «длинной» и «короткой» воде в различных дисциплинах.

И если бы не маленькая сенсация – проигрыш Takeshi KAWAMOTO из TOK на

дистанции 50 метров баттерфляем, Caeleb мог бы стать MVP не участвуя в скин-рейсах; кроме упомянутой выше, он добился побед на дистанциях 100 метров баттерфляем, 50 и 100 метров вольным стилем, а также внес вклад в победы «кондоров» в эстафете 4х100 метров вольным стилем, в комбинированной и комбинированной смешанной эстафетах 4х100 метров.

Сестра DRESSEL – Sherridon поддержала напор брата, победив на женских дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Lilly KING, двукратная золотая медалистка Олимпиады-2016 (100 метров брассом и комбинированная эстафета 4х100) и двукратная серебряная медалистка Токио (200 метров брассом и та же эстафета) выиграла свои коронные дистанции – 100 и 200 метров брассом, а также внесла вклад в победу CAC в женской комбинированной эстафете 4х100 метров. На дистанции 50 метров она уступила 0.12 секунды подруге по команде Molly HANNIS, добавив свои 7 очков к jack-pot на 19.

А вот двукратная олимпийская чемпионка Токио на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием Yui OHASHI из TOK в стартовом матче была далека от идеальной формы: на своих коронных дистанциях она была лишь 3-й и 2-й соответственно. Оба раза первое место брала Abbie WOOD из нью-йоркских «разрушителей».

Главным «забойщиком» команды из Токио вполне ожидаемо стал Daiya SETO, ставший 3-им в борьбе за MVP матча (63 очка, что выше, чем результат MVP первого матча сезона). Он победил на дистанциях: 200 метров брассом, 200 метров комплексного плавания, 200 метров баттерфляем и 400 метров комплексного плавания (пройдя первым также отметку в 100 метров).

Кроме того, «лягушки» одержали двойные победы (1-2 места в заплыве) на мужских дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, а также 200 метров на спине.

Лучшей в составе «потока» была американка Abbey WEITZEIL (41.5), которая сменила олимпийское золото в комбинированной эстафете 4х100 метров и серебро в эстафете 4х100 вольным стилем, полученные в Рио-де-Жанейро на серебро и бронзу в тех же видах в Токио. Она уверенно победила на своих коронных дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем (на последней дистанции «поток» одержал двойную победу), а также внесла весомый вклад в победу LAC в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

В составе LAC на отдельных дистанциях побеждали: Madison WILSON – 200 метров вольным стилем, Valentine DUMONT – 400 метров вольным стилем, при этом отметку в 100 метров она прошла 3-й; из мужских дистанций необходимо отметить двойную победу «потока» на дистанции 200 метров вольным стилем (Fernando SHEFFER и Martin MALYUTIN).     

В составе NYB кроме упомянутой выше британки Abbie WOOD, принесшей «разрушителям» 48 очков, можно отметить россиянку Svetlana CHIMROVA, которая принесла команде 26 очков и выиграла дистанцию 200 метров баттерфляем, а также австралийца Brendon SMITH, победившего на дистанции 400 метров вольным стилем (2-е место на отметке 100 метров).

В целом же, доминирование Cali Condors было неоспоримым, что делает этот клуб основным фаворитом сезона. Впрочем, полную картину мы увидим, когда в борьбу вступит LondonRoar.  

плавание, ISL
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