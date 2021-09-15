Дневник Международной Лиги плавания: Матчи №№5,6

МАТЧ № 5: «Титаны» подтверждают класс, «поток» и «трезубцы» сражались на равных

9-10 сентября в Неаполе в очередном матче Третьего Регулярного Сезона Международной Лиги плавания (ISL) приняли участие: канадский клуб TorontoTitans(TOR) американские — LA Current (LAC) и DC Trident (DCT), а также базирующийся в Венгрии клуб IRON (IRO). После того, как после первой трети первого дня матча «титаны» уверенно вышли вперед, а «железные» безнадежно отстали, основная борьба шла за 2-3 места между американскими командами.

Итоговый результат:

TOR — 536 очков (4 клубных очка)

LAC — 452.5 (3)

DCT — 416.5 (2)

IRO — 374 (1)

MVP (самым ценным игроком) матча стала Louise HANSSON (TOR), набравшая 57.5 очков; лучший из LAC — Tom SHIELDS на 2-м месте (46 очков), из DCT — Andreas VAZAIOS на 9-м (32), из IRO — Ranomi KROMOVIDJOJO на 5-м (37).

«Титаны» из Торонто сумели доказать, что их выступление в своем первом матче, где они de facto случайно упустили победу над «энегретиками», отнюдь не разовый всплеск. С первых заплывов они демонстрировали, что в этом сезоне их амбиции распространяются как минимум, на выход в финал Лиги. В то же время, «трезубцы» показали неплохой потенциал и готовность расстаться с малоприятным статусом «аутсайдера». Что же касается «железных», то их потенциал большую часть матча спал, «проснувшись» лишь на второй день, когда их последнее место было уже предрешено.

В первый день венгерская команды выиграла всего одну дистанцию — Erik PERSSON был 1-м (без jack-pot) на дистанции 200 метров брассом у мужчин.

В стартовых заплывах матча «титаны» и «поток» взяли по jack-pot на 15 очков на женской и мужской дистанциях 100 метров баттерфляем — Louise HANSSON и Tom SHIELDS, соответственно.

Далее «титаны» сделали «дубль» на дистанции 200 метров брассом у женщин усилиями Lisa BRATTON (минимальный jack-pot) и Kylie MASSE, после чего очередь сделать jack-pot на 15 очков настала для Jacob PEBLEY из DCT — 200 метров на спине у мужчин.

Успех товарища по команде поддержала Maria TEMNIKOVA, взяв минимальный jack-pot на дистанции 200 метров брассом у женщин.

В женской эстафете 4×100 метров вольным стилем «титаны» взяли jack-pot на 38 очков (напомним, в эстафетах команды получают удвоенные очки относительно индивидуальных заплывов), уверенно выйдя вперед, и не упустив 1-го места до самого конца матча:

TOR — 101

LAC — 81

DCT— 70

IRO — 40

Позже «титаны» выиграли и мужскую эстафету 4×100 метров, на этот раз с jack-pot на 30 очков.

В индивидуальных заплывах в первый день «титаны» сделали еще один «дубль» — на дистанции 400 метров вольным стилем у женщин, где победили юная Summer McINTOSH (14 очков — 2-е место на отметке 100 метров плюс минимальный jack-pot) и Julia HASSLER (8 очков, из которых 1 — за 5-е место на отметке 100 метров).

Кроме того, представители TOR взяли 1-е места на дистанциях 50 метров вольным стилем у женщин — Kasia WASICK и 50 метров на спине у мужчин — Shane RYAN (оба — с минимальным jack-pot).

Главной интригой первого дня стало бескомпромиссное соперничество за 2-е место двух американских команд — калифорнийского «потока», изначально считавшегося фаворитом матча и вашингтонских «трезубцев», которым отводили роль «аутсайдера».

У DCT свою дистанцию 50 метров вольным стилем без jack-pot выиграл Ryan HOFFER. С минимальным jack-pot на 10 очков победы «трезубцам» принесли: Andreas VAZAIOS и Bailey ANDISON — 200 метров комплексного плавания у мужчин и женщин, соответственно; Felipe FRANCA SILVA — 50 метров брассом у мужчин и Ali DELOOF — 50 метров на спине у женщин.

На это LAC сумели ответить лишь победами Imogen CLARK в заплыве на 50 метров брассом у мужчин (с минимальным jack-pot) и Martin MALYUTIN — на 400 метров вольным стилем у мужчин (11 очков — 2 очка за 5-е место на дистанции 100 метров, без jack-pot). На последней дистанции 10 очков взял второй представитель «потока» — Fernando SCHEFFER, занявший итоговое 5-е место, но лидировавший после первых 100 метров.

В результате «трезубцы» минимально опережали «поток».

В завершении дня «титаны» достаточно уверенно выиграли обе — женскую и мужскую — комбинированные эстафеты 4×100 метров, получив не только удвоенные очки, но и обеспечив себе преимущество в определении стиля скин-рейсов (напомню: команды, занявшие 2 и 3 места в комбинированных эстафетах «блокируют» по одному стилю плавания в скин-рейсах, после чего победитель выбирает из 2-х оставшихся стилей — для женских и мужских «скинов», соответственно).

Положение команд после первого дня матча:

TOR — 284.5

DCT — 234

LAC — 232.5

IRO — 161

Как мы видим, обе американские команды сохраняли шансы догнать канадцев, также предполагалась острая борьба за 2-3-е места. Однако, второй день матча обошелся практически без интриг.

10 сентября главными действующими лицами стали «поток» и — неожиданно! — «железные». Однако, ввиду того что крупных jack-pot практическим не было, LAC этого хватило только для второго места, а IRO остался на последнем, получив, возможно, лишь моральное удовлетворение.

«Трезубцы» не смогли развить успех первого дня. DCT сделал «дубль» на дистанции 100 метров брассом у женщин: 1-е место у Tatiana BELONOGOFF (без jack-pot), 2-е — Maria TEMNIKOVA; кроме того, Aleksandr SHCHEGOLEV победил на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин (без jack-pot), а Balley ANDISON — на дистанции 400 метров комплексным плаванием у женщин (16 очков — 4 очка за 2-е место на отметке 200 метров и небольшой jack-pot).

Скромными были (до скин-рейсов) достижения «титанов»: у TOR 1-е места взяли: Fabian SCHWINGENSHLOGL на дистанции 100 метров брассом у мужчин (без jack-pot) и Alberto RAZZETTI (13 очков — 4 очка за 2-е место на отметке 200 метров, без jack-pot).

Что касается LAC, то на 2-е место в матче они вышли после первого же заплыва второго дня — победы Madison WILSON на дистанции 100 метров вольным стилем у женщин (с минимальным jack-pot), и далее медленно, но верно наращивали отрыв от DCT. Позже Madison WILSON выиграла и 200 метров вольным стилем (без jack-pot).

Между этими двумя победами WILSON представители LAC взяли первые места также на дистанциях 100 метров вольным стилем у мужчин — Maxime ROONEY (без jack-pot) и 200 метров баттерфляем у мужчин — Tom SHIELDS (jack-pot на 12 очков).

Самыми яркими победами «потока» стали: 1-е место Ingrid WILM на дистанции 100 метров брассом у женщин с jack-pot на 19 очков, а также «дубль» Anastasia GORBENKO (с минимальным jack-pot) и Beryl GASTALDELLO на дистанции 100 метров у женщин комплексным плаванием.

С минимальным jack-pot «потоком» была выиграна смешанная комбинированная эстафета 4×100 метров.

А вот порыв «железных» во второй день матча был, воистину, достоин лучшего применения. Самым ярким успехом стал женский «дубль» на дистанции 50 метров баттерфляем, которую первыми завершили Ranomi KROMOVIDJOJO (jack-pot на 12 очков) и Emily BECKMANN.

С jack-pot на 12 очков мужские дистанции выиграли Marco ORSI (100 метров комплексным плаванием) и Nicholas SANTOS (50 метров баттерфляем).

На своих дистанциях также первенствовали, но без jack-pot: Alys THOMAS (200 метров баттерфляем у женщин) и Robert GLINTA (100 метров на спине у мужчин).

Перед скин-рейсами положение клубов было следующим:

TOR — 470 очков

LAC — 433.5

DCT — 408.5

IRO — 297

Шансы «потока» догнать «титанов», а «трезубцев» — «поток» в данном случае носили теоретический характер.

И, действительно, сенсаций не произошло.

В женских скин-рейсах — 50 метров баттерфляем, в четверть-, полуфинале и финале 1-е и 2-е места занимали Louise HANSSON из «титанов» и Ranomy KROMOWIDJOJO из «железных», соответственно; во второй круг вместе с ними прошли представительница LAC и еще одна —IRO.

В мужских «скинах» в полуфинал вышли по два представителя «железных» и «титанов»; уникальным оказался финал, в котором Thom de BOER из IRO противостояли Shane RYAN и Yuri KISIL из TOR: дело в том, что представители «титанов» в полуфинале разделили 2-е место с одинаковым результатом и, согласно регламенту, оба прошли в финал.

По итогам матча можно отнести «титанов» к фаворитам турнира, «поток» — к крепким середнякам; «трезубцы» все еще имеют шанс избежать «матча смерти» команд, занявших в Регулярном сезоне 7-10 места за выход в play-off, у «железных», похоже, такого шанса уже нет.

МАТЧ № 6: Британские «львы» сенсационно побеждают американских «кондоров», итальянское «центурионы» вырывают 3-е место у японских «лягушек».

Шестой матч Третьего Регулярного Сезона Международной Лиги Плавания (ISL), состоявшийся 11-12 сентября, показал силу London Roar (LON) и вывел лондонский клуб в ранг одних из фаворитов сезона. Что касается непобедимого до сего момента Cali Condors (СAC), то дав отдохнуть во второй день 7-кратному олимпийскому чемпиону Caeleb DRESSEL, они уравняли свои шансы со «львами», а дисквалификация Coleman STEWART на дистанции 100 метров на спине практически предрешила исход борьбы за 1-е место.

В борьбе за 3-е место итальянский клуб Aqua Centurions (AQC), весь матч оставаясь на последнем месте, сумел на скин-рейсах обойти японский Tokyo Frog Kings (TOK).

Итоговый результат:

LON — 529.5 (4 клубных очка)

CAC — 478.5 (3)

AQC — 379.5 (2)

TOK — 376.5 (1)

Уже первые заплывы матча показали, что борьба между явными фаворитами — «кондорами» и амбициозными «львами» будет упорной и непредсказуемой.

На дистанции 100 метров баттерфляем у женщин Kelsi DAHLIA из CAC обошла на 0.24 секунды Emma McKEON из LON и принесла своей команде jack-pot на 15 очков. Далее настал черед Caeleb DRESSEL, который на такой же дистанции у мужчин опередил Vini LANZA уже на солидные 1.3 секунды; его jack-pot составил 12 очков, а к ним еще 7 добавил Marcin CIESLAK за 3-е место.

Далее Minna ATHERTON на дистанции 200 метров на спине у женщин опередила Beata NELSON на 0.18 секунды, принеся «львам» jack-pot на 19 очков, к которым Katie SHANAHAN приплюсовала 5 очков за 4-е место.

Ее успех развил «лев» Luke GREENBANK, победивший на такой же дистанции у мужчин с минимальным jack-pot, а его одноклубник Christian DIENER взял 3-е место и 6 очков.

Далее вновь победу праздновали «кондоры»: Lilly KING с jack-pot на 12 очков победила с разрывом почти в 3.5 секунды Annie LAZOR на дистанции 200 метров брассом.

На такой же дистанции у мужчин 1-е место без jack-pot взял Dayia SETO для «лягушек». В первый день матча у этого выдающегося пловца была еще победа (jack-pot на 12 очков) на дистанции 200 метров комплексным плаванием, где он на неуловимые 0.02 секунды обошел великого Caeleb DRESSEL. Забегая вперед, можно отметить, что впервые в истории ISL самым ценным участников матча (MVP) стал представитель команды, занявшей последнее место.

На такой же дистанции комплексным плаванием победу для TOK одержала двукратная олимпийская чемпионка Yui OHASHI (без jack-pot). Еще одно 1-е место на дистанции 400 метров вольным стилем у женщин «лягушкам» принесла Paige MADDEN (12 очков, из которых 3 — за 3-е место на отметке 100 метров). Еще 11 очков на этой же дистанции токийскому клубу принесла Chihiro IGORASHI, занявшая итоговое 4-е место, но лидировавшая после первых 100 метров.

Всех этих достижений своих лидеров «лягушкам» хватило лишь для 3-го места в первый день, опередив AQC, чьи достижения были еще скромнее.

Центурионы сделали «дубль» на дистанции 50 метров брассом у мужчин усилиями Nicolo MARTINENGHRI (jack-pot на 12 очков) и Fabio SCOZZOLI; на такой же дистанции у женщин с таким же jack-pot первенствовала Arianna CASTAGLIONI.

В составе итальянской команды можно отметить ветерана мирового женского плавания — Federico PELLEGRINI, которая до последнего боролась за первые места для своей команды на последних этапах эстафеты 4×100 метров вольным стилем у женщин и женской комбинированной эстафеты 4×100. Во второй день ей не хватило всего 0.2 секунды до 1-го места в заплыве 200 метров вольным стилем у женщин.

Возвращаясь к борьбе лидеров, отметим победу «кондоров» в женской эстафете 4×100 вольным стилем; две эстафетные команды CAC набрали 32 очка, в то время как у «львов» очки получила только одна команда — 12, из которых был вычтен штраф в 2 очка за непопадание второго состава в split-time.

После первой трети дистанции положение команд было следующим:

CAC — 108 очков,

LON — 85,

TOK — 57,

AQC — 39.

«Кондоры» пытались развить успех: на дистанции 50 метров вольным стилем в отсутствие DRESSEL первое место занял Justin RESS (jack-pot), а «кондоры» в этом заплыве набрали 15 очков против 5-ти у «львов» за 6-7 места.

Такую же дистанцию у женщин с минимальным jack-pot выиграла Emma McKEON, но суммарно «львы» взяли здесь меньше «кондоров»: 12 очков против 13-ти.

После двух третей дистанций первого дня разрыв «кондоров» от «львов» достиг 41 очка, в то время как «львы» опережали «лягушек» всего на 17 очков; на 16 очков позади TOKшли «центурионы».

Перелом внесла мужская эстафета 4×100 вольным стилем, на которой даже CaelebDRESSELна последнем этапе ничем не смог помочь «кондорам», первый состав которых оказался только на 4-м месте, а второй состав попал под jack-pot. В итоге LON взял суммарно 38 очков, а CAC — только 10.

Далее, после скромной победы Kira TUSSAINT на дистанции 50 метров на спине у женщин (LON взял здесь 13 очков, САС — 12), последовал блестящий результат «львов» на такой же дистанции у мужчин: Guilherme GUIDO сделал jack-pot на 19 очков, а его партнер Christian DIENER добавил еще 5 очков за 4-е место. «Кондорам» 7 очков за 2-е место принес лишь Coleman STEWART, отставший от GUIDO на 0.32 секунды.

В этот момент LONобошел CAC: 206очков против 200.

Еще один серьезный успех «львы» праздновали на дистанции 400 метров вольным стилем у мужчин: Duncan SCOTT и Zac INCERTI принесли «львам» 22 очка, в то время как «кондоры» получили только 5.5.

Интересно, что финишировавший на 7-м месте INCERTI был 1-м после 100 метров, взяв в итоге 8 очков и став по этому показателю 3-4-м в заплыве.

Обе эстафеты комплексным плаванием — у мужчин и женщин — выиграли «кондоры», и это позволило им сократить разрыв от «львов» до 13.5 очков.

После первого дня матча положение команд было следующим:

LON — 277

CAC — 263.5

TOK — 187

AQC — 181.5

Такой расклад предполагал острую борьбу как за 1-2, так и за 3-4 места. Однако, не выставив во второй день CaelebDRESSEL, «кондоры» серьезно уменьшили свои шансы на победу.

В первых заплывах дня шла упорная борьба. Так, Emma McKEON была 1-й на дистанции 100 метров у женщин вольным стилем без jack-pot, но так как ее подруга по команде Kim BUSCH взяла последнее место, то «кондоры» благодаря 2-му и 3-му местам, занятым Natalie HINDS и Erica BROWN получили 13 очков против 10-ти у «львов».

Далее «дубль» для LON на такой же дистанции у мужчин для «львов» сделали Duncan SCOTT (без jack-pot) и Katsumi NAKAMURA, на что «кондоры» ответили «дублем» Kelsi DAHLIA (с минимальным jack-pot) и Katerine SAVARD в женском заплыве на 200 метров баттерфляем.

В женском заплыве на 100 метров на спине «дубль» вновь был за «львами»: Kira TUSSAINT (jack-pot на 12 очков) и Minna ATHERTON опередили занявших 3-4 места Olivia SMOLIGA и Sherridon DRESSEL (сестра Caeleb).

Окончательный перелом в ход матча внес заплыв 100 метров на спине у мужчин, на котором недавний мировой рекордсмен на этой дистанции — во втором матче Третьего Регулярного сезона Лиги — ColemanSTEWART, пришедший первым, был дисквалифицирован (после поворота проплыл под водой более 15 метров), а его товарищ по команде JoseAngelMARTINEZвообще не вышел на дистанцию из-за травмы. Т.о., «кондоры» были оштрафованы на 6 очков, в то время как Guilherme GUIDO взял jack-pot на 19 очков, а его партнер по лондонскому клубу Christian DIENER добавил еще 5 очков за 4-е место в заплыве.

После этого на «женские» победы «кондоров»: Beata NELSON в комплексном плавании на 100 метров (jack-pot на 12 очков), Lilly KING — 100 метров брассом (jack-pot на 10 очков) и Erika BROWN — 200 метров вольным стилем (без jack-pot), «львы» ответили победами Duncan SCOTT в комплексном плавании на 100 метров (с минимальным jack-pot) и на дистанции 200 метров вольным стилем, а также «дублем» в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. При этом ввиду нестандартного распределения пловцов по дистанциям этой эстафеты, Kyle CHALMERS, стартовав последним на 4-м этапе с разрывом в 6 секунд от лидера (Kira TOUSSAINT из 2-го состава LON), догнал и перегнал 7 девушек, которые плыли за другие команды.

Что же касается соперничества «лягушек» и «центурионов» за 3-е место, то за токийский клуб продолжал успешно набирать очки Daiya SETO. Он победил на дистанциях 200 метров баттерфляем (jack-pot на 15 очков) и 400 метров комплексным плаванием (21 очко — jack-pot на 15 очков плюс 6 очков за 1-е место на первых 200 метрах). На последней дистанции «лягушки» суммарно взяли 25 очков, но «центурионы» сумели частично нивелировать этот успех благодаря 2-му и 3-му местам Ilia BORODIN и Chase KALISZ, которые принесли своей команде 20 очков.

На такой же дистанции у женщин 1-е место и 19 очков «лягушкам» принесла Yui OHASHI (jack-pot на 12 очков плюс jack-pot 7 очков за 1-е место на дистанции 200 метров).

Еще одно первое место токийскому клубу принес Yasuhiro KOSEKI на дистанции 100 метров брассом у мужчин (с минимальным jack-pot), а Alessandro PINZUTI добавил в копилку «лягушек» еще 5 очков за 4-е место; однако, «центурионы» Nicolo MARTINENGHRI и Fabio SCOZZOLI, заняв 2-е и 3-е места взяли суммарно всего лишь на 2 очка меньше — 13 против 15-ти.

Holly BARRATT (с минимальным jack-pot) и Elena di LIDDO сделали для итальянского клуба «дубль» на дистанции 50 метров брассом у женщин,

Szebasztian SZABO победил на дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин (с минимальным jack-pot).

Перед скин-рейсами положение команд было следующим:

LON — 476.5

CAC — 420.5

TOK — 367.5

AQC — 334.5

В женских «скинах» баттерфляем обе представительницы «кондоров» — Kelsi DAHLIA и Beata NELSON дошли до финала, где первенствовала DAHLIA. А вот представительницы TOK завершили выступление уже в первом круге, дав шансы «центурионам» уйти с последнего места.

В итоге, по итогам женских «скинов» «кондоры» сократили разрыв с «львами» на 39 очков — до 17-ти, а «центурионы» с «лягушками» — на 14 очков — до 19-ти.

Уже первый заплыв мужских скин-рейсов, в котором победили оба представителя AQC, а пловцы CAC не пробились в полуфинал, решил вопрос победителя матча.

Полуфинал, в котором первые места достались «льву» Katsumi NAKAMURA и «центуриону» Alessandro MIRESSI позволил итальянской команде выйти на 3-е место. Победителем «скинов» стал NAKAMURA с jack-pot 28 очков.

Таким образом, лондонские «львы» прервали победную серию «кондоров» из Лос-Анджелеса, которая продолжалась весь предыдущий сезон и два матча в нынешнем. При этом нужно помнить, что CAC дал возможность отдохнуть во второй день матча своему главному «забойщику» — CaelebDRESSEL.

Что касается «центурионов» и «лягушек», то обе команды еще сохраняют шансы занять 6-е место в Регулярном Сезоне и избежать «матча смерти» за выход в play-off.

После 3-х недель борьбы, положение клубов в Регулярном сезоне следующее:

CAC — 11 очков после 3-х матчей

LAC — 9 (3)

ENS — 8 (2)

LON иTOR — 7 (2)

AQC — 6 (3)

DCT — 4 (3)

IRO иTOK — 3 (2)

NYB — 2 (2)