Сборная Украины отказалась от участия в ЧЕ по плаванию в России

Сборная Украины не поедет на чемпионат Европы по плаванию в Россию. Об этом глава украинской Федерации плавания Андрей Власков рассказал Suspilne.
«Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался от участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов», — сказал Власков.
Он рассказал, что в сокращенном виде команда на турнир направлялась из-за того, что участие в этих соревнованиях финансируется за счет федерации. «Государственный бюджет не финансирует выступления на соревнованиях, проводимых в России. Поэтому (участие финансируется. — Ред.) за счет федерации для того, чтобы они (пловцы. — Ред.) смогли принять участие в чемпионате Европы», — рассказал Власков.
Глава федерации уточнил, что вместо поездки в Россию спортсмены сконцентрируются на подготовке к чемпионату мира в Абу-Даби, который пройдет в декабре. «Эти соревнования проходят почти одновременно и готовиться к ним — это непросто. Тем более после Олимпийских игр. Здесь уже накладывается проблема формирования календаря международных мероприятий. Поэтому тренерский совет, личные тренеры и сами спортсмены решили сконцентрироваться на чем-то одном и не ехать в Россию», — сказал он.
«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо», — добавил Власков.
Чемпионат Европы по плаванию пройдет в Казани с 2 по 7 ноября. Чемпионат мира в Абу-Даби пройдет с 16 по 21 декабря.
На Олимпиаде в Токио Михаил Романчук заработал серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем и бронзовую медаль на дистанции 800 м вольным стилем. Владислав Бухов выступал на дистанции 50 м вольным стилем.
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