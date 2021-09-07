Дневник международной лиги плавания: «Энергетики» уверенно побеждают, «львы» с трудом обходят «железных»

2-3 сентября на неапольской водной арене Piscina Scandone прошел третий матч Третьго Регулярного Сезона Международной Лиги Плавания (ISL). В борьбу вступили британская London Roar (LON) и венгерская Iron (IRO). Их соперниками стали французский клуб Energy Standard (ENS), победивший в первом матче сезона и американский NY Breakers, занявший последнее место в матче №2. Эти два клуба выступили вполне четким индикатором готовности к борьбе в сезоне «львов» и «железных».

Как можно судить по итоговому протоколу, LONи IRO пока выглядят крепкими середняками:

ENS – 640.5 (4 клубных очка)

LON – 436.5 (3)

IRO – 405.5 (2)

NYB – 278.5 (1)

Единственной реальной интригой матча была борьба за 2-3 места, которая сохранялась до скин-рейсов.

Что же касается «разрушителей», то вновь подтвердила свой «звездный» статус Abbie WOOD, выигравшая дистанции 200 метров (с jack-pot 19 очков) и 400 метров комплексным плаванием (21 очко, включая 1-е место на отметке 100 метров и jack-pot).

Также не было сенсации в победе Brendon SMITH на дистанциях 400 метров – вольным стилем и комплексным плаванием у мужчин (при этом, на последней из-за 5-го места на отметке 100 метров он набрал очков меньше, чем занявший итоговое 3-е место Luke GREENBANK – 13 против 15).

А вот победа «разрушителей» в эстафете 4х100 метров вольным стилем у мужчин стала некоторой неожиданностью, хотя это никак не повлияло на ход матча.

Реальная борьба за первое место закончилась после 6-го заплыва, когда LON опережал ENS на 2 очка. На «одиночные» победы «энергетиков» – Anastasiya SHKURDAY (100 метров баттерфляем у женщин; без jack-pot), Chad le CLO (такая же дистанция у мужчин; без jack-pot) и Evgenia CHIKUNOVA (200 метров брассом у женщин; jack-pot 12 очков), «львы» ответили двумя «дублями»: Minna ATHERTON (с минимальным jack-pot) и Kira TOUSSAINTE заняли 1-е и 2-е места на дистанции 200 метров на спине у женщин, а Luke GREENBANK (c jack-pot 12 очков) и Christian DIENER повторили этот успех на такой же дистанции у мужчин.

В 7-м заплыве последовала блестящая победа команды «энергетиков» в женской эстафете 4х100 метров вольным стилем, в 9-м Sarah SJOSTROM победила на дистанции 50 метров вольным стилем с jack-pot 24 очка, а Siobhan HAUGHEY добавила еще 7 очков за 2-е место. Кроме них единственной участницей, которая принесла очки своей команде стала Ranomi KROMOWIDJOJO из IRO.

В этот момент разрыв между «энергетиками» и «львами» достиг 55-и очков.

В 12-м заплыве матча «выстрелил» Ilya SHIMANOVICH на дистанции 50 метров брассом у мужчин, сделав jack-pot 24 очка, к которым еще 6 очков добавил занявший 3-е место Felipe LIMA; между ними «вклинился» Emre SAKCI из IRO.

У LON тоже были отдельные яркие успехи: Alia ATKINSON была первой на дистанции 50 метров брассом с jack-pot 15 очков; с таким же очковым балансом победил Guilherme GUIDO на 50-ти метрах на спине, обойдя на полсекунды Kliment KOLESNIKOV из ENS – обладателя серебра (100 метров на спине) и бронзы (100 метров вольным стилем) токийской Олимпиады.

Окончательные сомнения в победе «энергетиков» развеялись после убедительных побед их команд в мужской и женской комбинированных эстафетах 4х100 метров, по результатам которых определяется стиль скин-рейсов.

После первого дня матча положение клубов было следующим:

ENS – 341

LON – 214

IRO – 181.5

NYB – 160.5

Во второй день матча «энергетики» только наращивали свой отрыв, а главными действующими лицами были Siobhan HAUGHEY и Sarah SJOSTROM: они заняли 1 и 2-е места в заплыве 100 метров вольным стилем у женщин; на дистанции 50 метров SJOSTROM на 0.04 секунды обошла Ranomi KROMOWIDJOJO из IRO, а на дистанции 200 метров вольным стилем Siobhan HAUGHEY победила с jack-pot 30 очков. К их блестящему выступлению на скин-рейсах мы вернемся позже.

Свой успех 1-го дня, только уже на дистанции 50 метров брассом у мужчин повторил Ilia SHIMANOVICH, заняв первое место с jack-pot 24 очка. Его партнер по команде Felipe LIMA добавил ENS еще 7 очков за 2-е место.

А вот Ben PROUD, победивший в 1-й день на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин, во 2-й день на такой же дистанции баттерфляем был 2-м после Nicolas SANTOS (IRO).

Двойную победу в заплыве 100 метров комплексного плавания у женщин (правда, без jack-pot) одержали Mary-Sophie HARVEY и Anastasiya SHKURDAI.

У «львов» продолжили успешные выступления Alia ATKINSON, победившая на дистанции 100 метров брассом у женщин с jack-pot 12 очков, и Duncan SCOTT, добавивший к победе на дистанции 200 метров комплексным плаванием (с jack-pot 12 очков) в первый день, 1-е место на дистанции 200 метров вольным стилем.

Guilherme GUIDO вновь обошел Kliment KOLESNIKOV – на это раз на дистанции 100 метров на спине, увеличив jack-pot до 19 очков, а Teppei MORIMOTO опередил Chad le CLO в заплыве на 200 метров у мужчин.

Kira TOUSSANT и Minna ATHERTON сделали «дубль» в заплыве 100 метров на спине у женщин.

У «железных» нужно отметить успехи Alys THOMAS на дистанции 200 метров баттерфляем у женщин, Nicolas SANTOS – 50 метров баттерфляем у мужчин, а также «дубль» Marco ORSI и Leonardo SANTOS на дистанции 100 метров комплексного плавания.

Перед скин-рейсами положение команд было следующим:

ENS– 567

LON– 400

IRO – 354.5

NYB– 269.5

Разрыв между «львами» и «железными» оставлял шансы венгерской команде, но кроме объективного фактора, – представители IROна скин-рейсах (вольный стиль у женщин и баттерфляй у мужчин) выглядели предпочтительнее LON, – «железным» должна была сопутствовать удача, а вот ее немного не хватило.

В женских «скинах» представительницы «львов» – Kira TOUSSAINT и Kim BUSCHне вышли в полуфинал, заняв 5 и 6 места, уступив Arina SURKOVA из NYB 0.01 и 0.03 секунды соответственно.

Sarah SJOSTROM и Siobhan HAUGHEY с одинаковым результатом разделили 1-2 места, а 3-е заняла Ranomi KROMOWIDJOJO. Однако, в финал Ranomi выйти не смогла и победу в скин-рейсах разыграли между собой две представительницы «энергетиков»; победила Sarah SJOSTROM с jack-pot, но все равно не смогла обойти Siobhan HAUGHEY в борьбе за MVP (самый ценный игрок) матча, отстав на 0.5 очка.

Однако, четвертьфинал мужских скин-рейсов вновь подарил «железным» надежду: оба их представителя – Nicholas SANTOS и Marco ORSI вышли в полуфинал с 1-го и 2-го места соответственно. Однако, в финал вместе с Nicholas SANTOS вышел «лев» Vini LANZA, и на этом интрига закончилась. Тем ни менее, Vini LANZA проявил характер и обошел ветерана Nicholas SANTOS.

По итогам матча можно отметить, что на сегодня клуб ENSвидится несомненным участником финала Третьего сезона; LONпопадет в play-offнапрямую, но финал ему не гарантирован; IROдолжен будет приложить серьезные усилия, чтобы избежать «матча смерти» – дополнительного матча команд, занявших 7-10 места за два места в play-off; для клуба NYBне только практически неизбежен «матч смерти», но и весьма велик риск поражения в нем.

МАТЧ №4: Битва достойных, победа сильнейшего

4-5 сентября в Неаполе в матче ISLсошлись: чемпион прошлогоднего и фаворит нынешнего сезонов американская Cali Condors (СAC), их земляки из LA Current (LAC) и DC Trident (DCT), а также базирующийся в Италии клуб Aqua Centurions (AQC). Матч прошел в интереснейшей борьбе, продемонстрировав «качели» в борьбе за 1-2 и 3-4 места

CAC – 594 (4 клубных очка)

LAC – 444.5 (3)

AQC – 375.5 (2)

DCT – 359 (1)

Это была уже вторая очная встреча ведущих американских клубов Лиги – «кондоров» и «потока», и на этот раз LAC сумел навязать прошлогоднему чемпиону серьезную борьбу. Как мы видим, конечный разрыв не носит столь драматический характер, как во время их первой встречи (707 и 402.5 очков, соответственно) и львиная его доля была достигнута на скин-рейсах.

Главной ударной силой CAC вновь выступил многократный олимпийский чемпион Caeleb DRESSEL, который обновил свой же рекорд Лиги по набранным очкам в зачет MVP, установленный в прошлом матче. Теперь рекорд составляет фантастические 112.5 очков.

Неудержимый Caeleb выиграл для «кондоров» дистанции:

100 метров баттерфляем (jack-pot 15 очков);

50 метров вольным стилем (jack-pot 15 очков);

100 метров вольным стилем (jack-pot 12 очков);

100 метров комплексным плаванием (jack-pot 19 очков);

50 метров баттерфляем (jack-pot 15 очков);

Кроме того, он внес весомый вклад в командную победу «кондоров» в комбинированной эстафете 4х100 метров. И вряд ли можно считать неудачей тот факт, что в эстафете 4х100 метров вольным стилем у мужчин Caeleb DRESSEL, стартовав на последнем этапе 4-м, вытянул лишь 2-е место для «кондоров» после «центурионов».

Свои спортивные подвиги Caeleb DRESSEL продолжил в скин-рейсах, о чем мы подробнее напишем ниже.

На старте матча порыв DRESSEL поддержали Kelsi DAHLIA на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин (jack-pot 12 очков) и Beata NELSON в заплыве 200 метров на спине у женщин (jack-pot 19). На дистанции 200 метров брассом у женщин «кондоры» сделали дубль усилиями Lilly KING (jack-pot 12 очков) и Emily ESCOBEDO. На той же дистанции у мужчин победил Nic FINK с минимальным jack-pot.

К этому моменту в активе LAC была лишь победа в эстафете 4х100 метров у женщин, а после 8-го заплыва разрыв между лидерами достиг 59 очков:

CAC – 138

LAC – 79

DCT – 59

AQC – 50

Но именно в этот момент произошел первый в этом матче «перелом сюжета». Усилиями Abbey WETZEIL и Madison WILSON, сделавших «дубль» на дистанции 50 метров вольным стилем у женщин и набравших для команды 22 очка (в т.ч. jack-pot 15), «поток» резко сблизился с «кондорами», не набравшими ни одного очка в этом заплыве.

Схожая ситуация сложилась в женском заплыве на 200 метров комплексного плавания, где Anastasia GORBENKO победила, сделав jack-pot 15 очков, а ее одноклубница из LAC Sara FRANCESCHI добавила к ним 6 очков за 3-е место, в то время как САС вновь остался без очков.

В результате разрыв сократился до 8 очков. В ходе нескольких ближайших заплывов этот разрыв несколько возрос, но здесь LAC сделал еще один «дубль»: на дистанции 400 метров вольным стилем у мужчин первым на финише был Martin MALYUTIN (13.5 очков) и Fernando SCHEFFER (13 очков). Интересно, что на отметке 100 метров MALYUTIN разделил 5-е место — последнее за которое даются дополнительные очки, а SCHEFFER был вторым. Зато лидер заплыва после 100 метров – Khader BAQLAH из «кондоров» занял в итоге 7-е место и не взял очков, как и его клуб в целом на данной дистанции.

Три «нулевых» дистанции показали наличие очевидных слабых мест у фаворита Третьего сезона.

В результате «поток» вышел вперед: 218 очков у LACпротив 204 – у CAС.

Важной особенностью матча стало то, что выпавшие из гонки лидеров «центурионы» и «трезубцы» отнюдь не были статистами в этой борьбе.

В первый день на счету AQC, кроме победы в гонке 4х100 метров вольным стилем у мужчин, есть 1-е место Nicolo MARTINENGHI на дистанции 50 метров брассом у мужчин (с минимальным jack-pot)

В активе DCT были победы Jacob PEBLEY (с jack-pot 12 очков) на дистанции 200 метров на спине, Andreas VAZAIOS (минимальный jack-pot) 200 метров комплексного плавания у мужчин и «дубль» Ali DELOOF (без jack-pot) и Linnea MACK в заплыве на 50 метров на спине у женщин.

Кроме того, Leah NEALE на дистанции 400 метров у женщин вольным стилем на финише разделила 1-2-е места с Madison WILSON (правда, получила на 2 очка меньше, так как NEALE была 2-й после 100 метров, а WILSON – 1-й).

Ретроспективно выглядит очевидным тот факт, что решающий перелом в ход матча внесли две завершавшие первый день комбинированные эстафеты– 4х100 метров, определявшие стиль скин-рейсов.

В женском заплыве в упорной борьбе с «центурионами» победу одержала четверка «кондоров» в составе Olivia SMOLIGA, Lilli KING, Kelsi DAHLIA и Erika BROWN, причем 3-е место заняла вторая эстафетная команда CAC, а «потоку» достались лишь 4-е и 7-е места. В мужском заплыве с разрывом почти в 4 секунды безоговорочно победила четверка «кондоров» – Coleman STEWART, Nic FINK, Caeleb DRESSEL и Justin RESS с jack-pot 30 очков, а команда LAC заняла лишь 4-е место (вторые команды CAC и LAC очков не получили).

В результате первый день матча команды закончили с результатами:

CAC – 266

LAC – 242

AQC – 210

DCT – 191

«Трезубцы»сохраняли шансына 3-е место, «центурионы» – на 2-е, а «поток» – на 1-е. И, хотя на финише клубы расположились в том же порядке, их лидеры проявили свои лучшие бойцовские качества.

После первой дистанции второго дня матча – 100 метров вольным стилем у женщин, LAC приблизился к CAC на расстояние в 10 очков, благодаря еще одному «дублю» Abbey WETZEIL (jack-pot 12) и Madison WILSON, в то время как «кондоры» получили только 5 очков за 4-е место.

Но, перефразируя известную строку про пулемет «Максим»: у «кондоров» был Caeleb DRESSEL, а у «потока» его не было. И этот огромный «гандикап» не могли компенсировать отдельные яркие победы пловцов LAC, как, например, Tom SHIELDS на дистанции 200 метров баттерфляем у мужчин (jack-pot 12 очков) или Ingrid WILM на 100 метров на спине (jack-pot 15 очков).

Важнейший «дубль» на дистанции 100 метров на спине у мужчин сделали «кондоры» Coleman STEWART (jack-pot 12 очков) и Justin RESS в тот момент, когда «поток» сократил разрыв до 7 очков; пловцы от LAC заняли 7-е и 8-е места, взяв лишь 3 очка.

Практически не осталось вопросов о победителе после победы Lilli KING на дистанции 100 метров брассом (jack-pot 12 очков), к которой Molly HANNIS добавила 6 очков за 3-е место. LAC на этой дистанции очков не набрал, и разрыв достиг 55 очков.

После этого победы LAC в женской гонке на 200 метров вольным стилем (Madison WILSON, минимальный jack-pot), «дубль» на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин Martin MALUTIN (без jack-pot) и Fernando SCHEFFER, а также победа в комбинированной смешанной эстафете 4х100 метров, уже не могли внести перелом, но демонстрировали высокие бойцовские качества «потока».

В борьбе за 3-4 места после 6-го заплыва второго дня матча «трезубцы» сравнялись с «центурионами» и до конца команды шли практически вровень. Чуть удачливее на последнем отрезке матча был AQC, представители которого победили на дистанциях 100 метров брассом у мужчин – Nicolo MARTINENGHI (без jack-pot) и 50 метров баттерфляем у женщин – Holly BARRATT (без jack-pot).

В двух завершающих заплывах DCT и AQC обменялись «ударами»: сначала в женской гонке на 400 метров комплексным плаванием у женщин блестящую победу одержала Bailey ANDISON, принеся «трезубцам» 26 очков (из них – 4 – за 2-е место после 200 метров и jack-pot на 22 очка), в то время как «центурионы» очков вообще не набрали, и DCT опередил AQC на 9.5 очков; но в последней гонке «центурионы» – Ilia BORODIN и Chase KALISH сделали «дубль», заняв первые два места и набрав на двоих 24 очка, в то время как «трезубцы» получили лишь 7.

В результате, к скин-рейсам интрига с тем, кто займет 1-е место практически исчезла, однако ситуация с 3-4 местами выглядела неопределенной.

CAC – 472.5

LAC – 423

AQC – 357.5

DCT – 350

Кроме солидного запаса очков, «кондоры» имели главный бонус скин-рейсов: стили скин-рейсов являлись коронными для их лидеров – Kelsi DAHLIA (баттерфляй) и Caeleb DRESSEL (вольный). И они полностью подтвердили свой высочайший класс на этих дисциплинах.

Сначала Kelsi DAHLIA, «скромно» пройдя в полуфинал со второго места и пропустив вперед Beryl GASTALDELLO (LAC), в борьбе за выход в финал сделала полный jack-pot, оставив соперниц без очков; с jack-pot она победила и в финале скин-рейсов. Ее соперница по финалу – Linnea MACK (DCT) получила очки лишь за четвертьфинал и сократила отставание от «центурионов» всего на 1 очко.

В мужских скин-рейсах представители «трезубцев» заняли два последних места в четвертьфинале, на чем вопрос 3-го места был разрешен в пользу «центурионов». В финале «скинов» Caeleb DRESSEL противостоял его одноклубник Justin RESS, которого он уверенно «отджекпотил».

После 4-х матчей положение клубов следующее:

ENSи CAC – 8 клубных очков после 2-х матчей

LAC – 6 (2)

AQC – 4 (2)

LON иTOR – 3 (1)

TOR и IRO – 2 (1)

DCT и NYB 2 (2)