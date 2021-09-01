В Telegram появилась возможность видеотрансляций с неограниченной аудиторией

Мессенджер Telegram запустил видеотрансляции с неограниченной аудиторией, а также возможность убрать имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.
«В новой версии Telegram доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, возможность убрать имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений, быстрый переход между непрочитанными публикациями в каналах, обновленная панель стикеров и многое другое», — говорится в сообщении.
Уточняется, что транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченное количество человек можно в группах и в каналах. Зрители также могут поднять руку и поучаствовать в трансляции.
Кроме того, при пересылке сообщения пользователи мессенджера могут выбрать, показывать ли имя первоначального отправителя, а также сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам. Также возможно убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя.
Появилась возможность посмотреть все новые сообщения из Telegram-каналов, не возвращаясь в список чатов, для этого нужно потянуть экран вверх, дойдя до последней публикации в канале.
В Telegram также появился статус «Выбирает стикер» в заголовке чата, а также счетчик непрочитанных комментариев.
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