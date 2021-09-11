Украинцам обещают по-настоящему летние выходные

Погода на выходные 11-12 сентября в Украине будет теплой, температура воздуха в течение дня будет достигать +22 −26°.

Об этом в Фейсбуке написал синоптик Наталья Диденко.

Осадков в большинстве областей Украины не ожидается, лишь в воскресенье в Крыму, на Херсонщине и Закарпатье возможны локальные дожди.

В Киеве 11-12 сентября ожидается сухая и солнечная погода. Максимальная температура в столице в течение субботы — воскресенья + 23-25°.