Двое военнослужащих погибли, 10 ранены на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе в результате 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников погибло двое военнослужащих ВСУ, еще 9 были ранены, один получил боевое травмирование, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
«В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять — получили ранения, еще один — боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное», — сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.
За прошедшие сутки, 11 сентября, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Обстрелы осуществлялись из артиллерийских систем калибра 122-мм, из ручных и автоматических станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120 калибра и стрелкового оружия.
Отмечается, что из крупнокалиберного оружия российские наемники совершили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего были повреждены частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.
Вместе с тем, в районе населенного пункта Нью-Йорк противник с помощью беспилотного летательного аппарата сбросил мины калибра 82-мм.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
«По состоянию на 7:00 утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — констатировали в штабе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016