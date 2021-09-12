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Двое военнослужащих погибли, 10 ранены на Донбассе

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Двое военнослужащих погибли, 10 ранены на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе в результате 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников погибло двое военнослужащих ВСУ, еще 9 были ранены, один получил боевое травмирование, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

«В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять — получили ранения, еще один — боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное», — сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

За прошедшие сутки, 11 сентября, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Обстрелы осуществлялись из артиллерийских систем калибра 122-мм, из ручных и автоматических станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120 калибра и стрелкового оружия.

Отмечается, что из крупнокалиберного оружия российские наемники совершили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего были повреждены частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.

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Вместе с тем, в районе населенного пункта Нью-Йорк противник с помощью беспилотного летательного аппарата сбросил мины калибра 82-мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

«По состоянию на 7:00 утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — констатировали в штабе.

ВСУ, Донбасс
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