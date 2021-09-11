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Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах для ГТС в случае резкого снижения «Газпромом» транзита

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Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах для ГТС в случае резкого снижения «Газпромом» транзита

Возможное резкое снижение «Газпромом» объемов транзита природного газа через Украину в случае запуска «Северного потока — 2» приведет к таким изменениям физико-химических свойств газа, которые вызовут вопросы у европейских операторов газотранспортных систем (ГТС) на западной границе Украины, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если („Газпром“) ничего не будет давать (газ на вход украинской ГТС), то нам даже проще — ничего не надо выполнять. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум — то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее», — сказал Витренко в кулуарах YES Brainstorming в Киеве в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита через Украину.

Глава «Нафтогаза» отметил, что в транзитном контракте есть «какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд», однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас.

«Поэтому важно этот вопрос наперед каким-то образом решать», — подчеркнул Витренко.

По его словам, для стабильного решения необходимо устранить монополию «Газпрома» на поставки газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести дочки доступа с западной границы Украины на границу с РФ, и именно в этом был весь смысл перевода работы украинской ГТС на европейские правила.

Как сообщалось, в 2021-2024 годах на украинском газотранспортном коридоре действует новая обязательная «бронь» для «Газпрома» по принципу «качай или плати» (ship or pay): 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году.

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В минувшем году «Газпром» прокачал меньше контрактного объема — 55,8 млрд куб. м, снизив его на 37,7% по сравнению с 2019 годом (89,6 млрд куб. м). Среднесуточный объем транзита по году составил 153 млн куб. м при забронированных 178 млн куб. м, хотя за неиспользованные мощности «Газпром» и заплатил согласно контракту.

В Минэнерго Украины, «Нафтогазе» и Операторе ГТС Украины (ОГТСУ) допускают, что в случае запуска «Северного потока-2» «Газпром» готов будет резко сократить поставки газа через Украину, не дожидаясь завершения текущего контракта в 2024 году и не взирая на необходимость оплаты неиспользованных мощностей ОГТСУ.

ГТС, Юрий Витренко, Северный поток-2
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