В Украину идет похолодание, но в среду еще будет тепло

В Украине 15 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 6-11°, днем 18-23,° на юге и в Донецкой области до 27°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23° (на Закарпатье до 26°), на высокогорье Карпат 13-15°, в южной части и в Донецкой области ночью 12-17°, днем 23-27°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду сохранится сухая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 9-11°, днем 20-22°, на Киевщине ночью 6-11°, днем 18-23°.

Согласно прогнозу, в Украине 16 сентября без осадков, 17 сентября в западных, днем и в северных и Винницкой областях дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер северный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° (16 сентября в северных, центральных и восточных областях, 17 сентября на Левобережье 4-9° тепла), на побережье морей 13-16°; днем 17-22°, 16 сентября на Закарпатье и Прикарпатье, 17 сентября в большинстве южных областей 21-26°.

В столичном регионе только днем 17 сентября вероятный дождь, местами гроза. Ветер северный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16 сентября 4-9° тепла, 17 сентября 7-12°; днем 17-22°.

Синоптики прогнозируют 18 сентября в Украине, кроме восточной части, дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°, на юге до 16°; днем 12-18°, в южных, восточных областях и на Закарпатье 17-23°.

19 сентября в восточных и юго-восточных областях ожидаются умеренные, в Карпатском регионе, днем в северных и центральных областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков; температура в западных и северных областях ночью 4-10°, днем 8-14°; на остальной территории ночью 8-14°, днем 15-21°.

На Киевщине 18 сентября прогнозируется дождь, местами гроза; температура ночью 9-14°, днем 13-18°. 19 сентября ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; температура ночью 5-10°, днем 9-14°.